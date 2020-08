Focaccia istantanea in padella con ripieno filante! (Di martedì 18 agosto 2020) Avete poco tempo per cucinare, ma desiderate preparare qualcosa di super gustoso? Ecco la ricetta per fare una buonissima Focaccia istantanea, da cuocere in padella e con ripieno filante. Ingredienti: avrete bisogno di: 250 grammi di farina di tipo 0 130 ml di acqua 45 ml di olio di oliva (potete usare anche l’ olio di semi) 10 grammi di polvere lievitante 5 grammi di sale fino da cucina. Per il ripieno della Focaccia, vi serviranno: 6 fette di sottilette (potete usare in alternativa il formaggio in fette) 5 fette di prosciutto cotto. Per cuocere la Focaccia : olio di oliva. Come cucinare la Focaccia istantanea con ripieno filante: fare l’impasto In una ciotola, mettere la farina e la polvere ... Leggi su pianetadonne.blog

