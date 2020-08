Coronavirus: da venerdì lockdown in Libano per due settimane (Di martedì 18 agosto 2020) lockdown di due settimane in Libano a partire da venerdì prossimo. L’annuncio è arrivato dal ministro della Sanità del governo dimissionario di Beirut, Hamad Hassan. “Inizierà venerdì mattina un lockdown di due settimane, con l’eccezione dell’aeroporto”, afferma una dichiarazione riportata dall’agenzia Nna. Ieri Hamad aveva lanciato “l’allarme” per l’aumento di casi di Covid-19 in quel Libano che a marzo ha dichiarato default e che è stato messo a dura prova dalla devastante esplosione del 4 agosto a Beirut. Insieme al direttore dell’ospedale Rafiq Hariri di Beirut, Firas Abiad, Hamad aveva chiesto un lockdown totale di due settimane ... Leggi su meteoweb.eu

