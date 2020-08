Chiusura discoteche: DJ a favore, imprenditori contro: la situazione (Di martedì 18 agosto 2020) La Chiusura delle discoteche ha scatenato la polemica sui social tra DJ, governo e imprenditori. Ecco le voci più autorevoli. La Chiusura delle discoteche immediatamente dopo il Ferragosto ha scatenato una serie di reazioni piuttosto violente su diversi fronti. Se molti locali hanno effettivamente aperto tentando di rispettare tutte le misure di sicurezza imposte dal governo, molti personaggi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

GassmanGassmann : Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto… - TizianaFerrario : Di pessimo gusto la protesta danzante di Daniela Santanchè contro la chiusura delle discoteche...il mio pensiero va… - dellorco85 : Dopo 2 servizietti 'coviddi' sui Tg, ora pare a tutti ovvia la chiusura delle #discoteche e si ironizza pure sul ri… - the_jean_genie_ : RT @foisluca84: La chiusura delle discoteche è come quando hanno smesso di stampare le banconote da 500 euro. Cose che non mi riguardano. - anna80871824 : RT @LegaSalvini: LIBERO CONTRO IL GOVERNO E LA CHIUSURA DELLE DISCOTECHE -