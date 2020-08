Calciomercato Lazio – Niente David Silva? E allora si sogna un altro colpaccio: il nuovo nome sul taccuino (Di martedì 18 agosto 2020) Una beffa. Sembrava fatta, poi i tentennamenti, qualche inserimento improvviso e ieri l’annuncio ufficiale: David Silva è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Niente Lazio per lo spagnolo nonostante i contatti, le belle parole e i buoni propositi. E adesso? I biancocelesti non si vogliono fermare e cercano un calciatore con le stesse caratteristiche. Il nome spuntato fuori questa mattina è di quelli grossi: James Rodriguez. “Il colombiano – riporta la Gazzetta dello Sport – ha il contratto in scadenza nel 2021 e vuole lasciare i Blancos. L’ingaggio da 6 milioni di euro può essere un ostacolo, ma i biancocelesti potrebbero offrire un ricco contratto pluriennale, in modo che la perdita nell’immediato sia compensata ... Leggi su calcioweb.eu

