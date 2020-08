Buon compleanno a Mika, il suo tema natale (Di martedì 18 agosto 2020) Mika, un talento da showman sfoglia la gallery Leone ascendente Gemelli, Mika, nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr., è un faro acceso sul talento. Nato a Beirut il 18 agosto 1983, da madre libanese e padre statunitense, dopo un’infanzia complicata da timidezza e dislessia, che lo hanno reso vittima del bullismo, trova il suo riscatto nella musica. Nel suo oroscopo il Leone regala la potenza scenica, Saturno e Plutone in Bilancia sono l’attitudine elegante sul palco, e l’ascendente Gemelli inietta quel pizzico di follia utile per ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Alberto Mariani! SettimanaSport.com Festa in casa Barsanti Renzo compie 100 anni

Renzo, che oggi è nonno e bisnonno, ha sempre coltivato la passione per la scultura, la pittura e le automobili. I familiari: "Buon compleanno, ti auguriamo altri cento anni così".

Charlize Theron fa gli auguri a Taika Waititi ma si firma Ashley Judd: ecco perché

Taika Waititi ha festeggiato il suo compleanno e Charlize Theron gli ha inviato degli auguri davvero speciali firmandosi Ashley Judd, ecco il motivo. Taika Waititi ha festeggiato il suo quarantacinque ...

