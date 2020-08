Bielorussia, Putin a Merkel e Macron: «Inaccettabile mettere pressione sulla leadership» (Di martedì 18 agosto 2020) sulla situazione in Bielorussia e a Minsk dopo il risultato delle elezioni e le violente proteste che ne sono conseguite discutono i vari leader dei paesi potenti del mondo. Dopo quello che sembra essere stato un ammorbidimento di Lukashenko è avvenuto uno scambio di comunicazioni tra i leader europei e non in merito. Sono stati coinvolti nel discorso Trump, la Merkel, Macron e Putin. Il leader russo ha assunto una direzione diversa rispetto a quella degli altri domandando, in sostanza, che il mondo rimanga fuori dagli affari della Bielorussia. LEGGI ANCHE >>> Lukashenko alla Bielorussia: «Prima referendum Costituzione poi, se proprio ci tenete, nuove elezioni» «Inaccettabile interferire negli affari interni» ... Leggi su giornalettismo

davidealgebris : Guarda a caso tutti i dittatori / assassini che uccidono persone innocenti come in Bielorussia e Siria sono protet… - Agenzia_Ansa : Scontro #Merkel-#Putin.'Minsk fermi la violenza'.'No interferenze' Oggi prima riunione del consiglio di opposizione… - repubblica : Bielorussia, Merkel telefona a Putin: 'Dialogo nazionale per superare la crisi'. 'Inaccettabili interferenze strani… - giornalettismo : #Putin ha chiesto a #Macron e #Merkel di non interferire con le faccende interne della #Bielorussia - smeraldabrunoz : RT @RosannaVaroli: Bielorussia, Merkel telefona a Putin: 'Dialogo nazionale per superare la crisi'. 'Inaccettabili int… -