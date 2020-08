A Mendrisio i disegni giovanili di Le Corbusier (Di martedì 18 agosto 2020) In mostra : appuntamento dal 19 settembre 2020 a domenica 24 gennaio 2021 al Teatro dell’architettura Da sabato 19 settembre 2020 a domenica 24 gennaio 2021 il Teatro dell’architettura Mendrisio presenta la mostra “I disegni giovanili di Le Corbusier. 1902-1916” promossa dalla Fondazione Teatro dell’architettura, con la collaborazione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

mediterranea : “I disegni giovanili di #LeCorbusier. 1902-1916” dal 19 settembre al Teatro dell’Architettura Mendrisio -

Ultime Notizie dalla rete : Mendrisio disegni

Corriere Nazionale

Per chi resta, per chi arriva, per chi ha voglia di qualche cosa di realmente interessante, ecco alcune proposte per un “Ferragosto delle Mostre” in Italia Dopo aver passato in rassegna i musei aperti ...“Scultura su legno del museo di Cluny”, 1909, mina e matita su carta, datato “30 juin 1909”, coll. privata, Svizzera, fotografia © Éric Gachet Da sabato 19 settembre 2020 a domenica 24 gennaio 2021 il ...