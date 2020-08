Turista sul tetto a Pompei, la direzione del Parco: “Atto deplorevole” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPompei (Na) – “In seguito all’irresponsabile gesto della giovane Turista salita sul tetto delle Terme Centrali di Pompei per scattare alcune foto personali, immortalata da un visitatore e riportata da alcuni giornali e social-web, la direzione del Parco Archeologico di Pompei, nello stigmatizzare l’atto incivile e pericoloso per la stessa persona e per la tutela del monumento sottolinea che l’accesso alla coperture delle Terme è interdetto al pubblico con adeguata segnalazione, come avviene in tutti gli spazi archeologici chiusi al pubblico e secondo il Regolamento degli Scavi presente agli ingressi del Parco. Questo atto deplorevole invita ancor di più a rispettare le norme generali ... Leggi su anteprima24

HuffPostItalia : Turista sale sul tetto delle Terme Centrali agli Scavi di Pompei per scattarsi un selfie - rtl1025 : ?? Sale sul tetto delle Terme centrali, negli Scavi di #Pompei, per scattare delle foto. Ma la turista è stata a sua… - Agenzia_Ansa : A #Pompei sale sul tetto delle Terme per scattare foto. Turista fotografata, scatta indagine Soprintendenza #ANSA - michnotarnicola : RT @Fabio_DeBunker: #Pompei: una turista sale sul tetto delle antiche Terme per scattarsi un selfie. Immagine che dimostra l'imbecillità… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: A #Pompei sale sul tetto delle Terme per scattare foto. Turista fotografata, scatta indagine Soprintendenza #ANSA https:/… -