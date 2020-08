Su Facebook la truffa ricavato.com: come eliminarla alla radice (Di lunedì 17 agosto 2020) Attenti alla truffa ricavato.com, che ha preso a circolare su Facebook dai primi giorni del mese di agosto, magari anche sul vostro profilo senza che foste voi personalmente a farlo. come riportato da 'chiccheinformatiche.com', bisogna diffidare dalla truffa ricavato.com, che si identifica pienamente come un messaggio spam in piena regola. Ecco il messaggio che sta facendo il giro del web in queste ore: "Sono scioccato!? Un mio amico mi ha inviato questo sito web: www.ricavato.com. Non sono fesserie, ho visto con i miei occhi i bonifici che riceve sul suo conto e la nuova Mercedes che si é comprata!??? Io ho iniziato 2 settimane fa e ho già guadagnato oltre 8500 euro, stando seduto comodo a casa ... Leggi su optimagazine

Attenti alla truffa ricavato.com, che ha preso a circolare su Facebook dai primi giorni del mese di agosto, magari anche sul vostro profilo senza che foste voi personalmente a farlo. Come riportato da ...

Attenti alla truffa ricavato.com, che ha preso a circolare su Facebook dai primi giorni del mese di agosto, magari anche sul vostro profilo senza che foste voi personalmente a farlo. Come riportato da