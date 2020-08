Sollievo Karsdorp: il piccolo Kylian è a casa. E lui riflette sul futuro: Roma o Premier? (Di lunedì 17 agosto 2020) Il primogenito del terzino giallorosso era stato ricoverato nelle scorse settimane al Bambin Gesù per un problema, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. Adesso Karsdorp può pensare con più serenità ... Leggi su forzaroma.info

LAROMA24 : Sollievo Karsdorp: il piccolo Kylian è a casa. E lui riflette sul futuro: Roma o Premier? #AsRoma - forzaroma : Sollievo #Karsdorp: il piccolo #Kylian è a casa. E lui riflette sul futuro: Roma o Premier? #ASRoma - sportli26181512 : Sollievo Karsdorp: il piccolo Kylian è a casa. E lui riflette sul futuro: Roma o Premier?: Sollievo Karsdorp: il pi… - Gazzetta_it : Sollievo #Karsdorp: il piccolo Kylian è a casa. E lui riflette sul futuro: #Roma o Premier? -

Ultime Notizie dalla rete : Sollievo Karsdorp

La Gazzetta dello Sport

Sospiro di sollievo per Rick Karsdorp. Ieri sua moglie Astrid ha pubblicato una foto del figlio Kylian, un anno e due mesi, in braccio al giocatore della Roma con scritto: “Casa dolce casa”. Il period ...Roma avrà sempre un posto speciale nel cuore di Karsdorp, indipendentemente da come andrà a finire dal punto di vista sportivo: la sua storia è commovente. Arrivato nella capitale nel 2017, il terzino ...