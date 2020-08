Sileri sul nuovo lockdown: “Probabilità vicine allo zero” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, si pronuncia sul nuovo lockdown, affermando che le probabilità di una chiusura sono vicine allo zero. Non solo il Ministro Speranza, anche il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri torna a parlare della situazione Coronavirus e dei rischi di un nuovo lockdown. Per Sileri non c’è bisogno di andare in … L'articolo Sileri sul nuovo lockdown: “Probabilità vicine allo zero” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Sileri sul Sileri sul nuovo lockdown: “Probabilità vicine allo zero” Inews24 Nuovo lockdown in Italia? Contagi salgono, per i matematici 1000 al giorno a fine mese

Mille contagi al giorno entro la fine di agosto e 1500 al giorno a settembre. Numeri che ovviamente porterebbero subito a un nuovo lockdown in Italia. Su un possibile nuovo lockdown infatti Repubblica ...

Il governo decide lo stop ai balli in discoteca fino al 7 settembre per frenare epidemia

Dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. Lo prevede un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Ro ...

