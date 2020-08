Scuola, la proposta dei presidi: un’aula Covid per gli studenti ‘sospetti’ (Di lunedì 17 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha dichiarato che riaprire la Scuola il 14 settembre è una priorità del Paese. La titolare del Miur ha sottolineato di essere al lavoro da mesi per il rientro a Scuola di tutti gli studenti, chi è rimasto più indietro potrà entrarci già dal 1° del mese. Ma sono tanti gli interrogativi ancora rimasti senza risposta. Una delle paure dell’Associazione nazionale presidi, per esempio, è la gestione di un eventuale alunno con sintomi. Mentre la Azzolina ha ribadito l’importanza dell’apertura, ma soprattutto la necessità di non arrivare a una nuova chiusura, l’Anp ha fatto una proposta: un’aula Covid per gli studenti ... Leggi su quifinanza

Marino_DS : Proposta d'agosto: a settembre riaprano le #discoteche allestendole di giorno come spazi didattici integrativi alla… - peterkama : La proposta dei presidi: «In ogni scuola ci sia un’aula per i casi sospetti di coronavirus» - LucianoLavecchi : @marina_rot @RiccardoDellaT1 @aledenicola i fondi statali destinati alle paritarie sono una frazione del costo che… - giordanomasini : La nostra proposta è quella di cominciare a utilizzare questa tecnica sugli insegnanti e sugli studenti, al loro pr… - Grottaglie : Covid e Scuola, Pierri lancia la proposta: 'ripristinare i presidi sanitari' - -