Playoff NBA 2020, Denver batte Utah all’overtime in gara-1: finisce 135-125 per i Nuggets (Di lunedì 17 agosto 2020) Vittoria molto sofferta per i Denver Nuggets, che in gara-1 dei Playoff Nba 2020 nella “bolla” di Orlando hanno avuto la meglio dopo un supplementare sugli Utah Jazz con il punteggio di 135-125. Prestazione sottotono soprattutto in fase di non possesso per i Nuggets, che vincono nonostante la prestazione monstre di Donovan Mitchell (57 punti, 9 rimbalzi e 7 assist). Il top scorer per Denver è Jamal Murray con 36 punti, anche se Nikola Jokic è l’unico in doppia doppia con 29 punti e 10 rimbalzi in 42 minuti passati in campo. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) L’inizio di partita è equilibrato, ma vede Denver comunque in vantaggio e capace di andare all’intervallo lungo avanti di sette ... Leggi su sportface

