Migranti, Di Maio a Tunisi: 'Gli irregolari saranno rimpatriati' (Di lunedì 17 agosto 2020) Rafforzare la lotta contro i trafficanti degli esseri umani in Tunisia 'è indispensabile': ne è convinto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , che insieme alla collega dell'Interno, Luciana ...

Missione in Tunisia per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio insieme alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e ai Commissari europei agli Affari Interni, Ylva Johansson, e per l’Allargamento ...

Hotspot Lampedusa di nuovo caos migranti, programmato trasferimento trecento persone

In due giorni, sabato e domenica, sono arrivati complessivamente 728 migranti a Lampedusa: 387 ieri e 341 il giorno prima. La Prefettura di Agrigento, d’intesa col ministero degli Interni, è impegnata ...

