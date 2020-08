Maltempo, tempesta di pioggia e grandine: a Torino è già autunno [VIDEO LIVE] (Di lunedì 17 agosto 2020) “‪È arrivata l’apocalisse“, scrive un utente social postando un VIDEO dell’incredibile grandinata che sta colpendo Torino in queste ore. Ferragosto è appena trascorso e il capoluogo piemontese sembra già essere piombato nel pieno dell’autunno. Una violenta grandinata ha colpito la città della Mole, causando un nubifragio ancora in atto, con 30mm di pioggia già caduti in centro città e la temperatura crollata agli attuali 18 gradi in pieno giorno, proprio come se fossimo in pieno autunno, dopo una massima mattutina che ha toccato i 27 gradi. Ecco i VIDEO postati sui social: Incredibile grandinata a Torino VIDEO Maltempo: violento nubifragio in corso ... Leggi su meteoweb.eu

Salvate della Guardia Costiera di Lignano Sabbiadoro 17 persone. Tanti i soccorsi in mare anche nell'isola. Problemi anche nelle province di Udine e Pordenone LIGNANO. È stato un pomeriggio complicato ...

MONFALCONE. Continua senza sosta l’impegno del personale del Compartimento Marittimo di Monfalcone che, in questa calda settimana di Ferragosto, ancora una volta ha operato per fronteggiare le emergen ...

