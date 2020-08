"Mai più un lockdown totale. La scelta è tra movida e scuola" (Di lunedì 17 agosto 2020) Enza Cusmai Il coordinatore del Cts: "Troppi comportamenti imbecilli. Confini chiusi? Un'ipotesi se i contagi saliranno ancora" «Il vaccino contro il Covid arriverà solo l'anno prossimo e, mentre lo aspettiamo, dobbiamo mettere al bando comportamenti imbecilli e irresponsabili, dobbiamo far ripartire la scuola ed evitare che il nostro sistema sanitario rischi il collasso». Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, è infastidito dal provocatorio filmato di una ragazza che non indossava la mascherina sul treno. Professore, quel video, l'ha irritata? «è l'esempio di un comportamento banale, sciocco e stupido. C'è una categoria di persone che si ritiene invulnerabile». Come il popolo della notte? Ma ora le discoteche chiudono i ... Leggi su ilgiornale

