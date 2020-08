Lukaku: «Manca ancora una partita, vogliamo vincere l’Europa League» (Di lunedì 17 agosto 2020) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Shakhtar Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk in cui ha segnato una doppietta. Ecco le sue parole: FINALE EUROPA League – «Stiamo lottando ancora per un titolo, Manca ancora una partita ma vogliamo vincere. Sappiamo che il Siviglia è una grandissima squadra e noi dobbiamo recuperare per prepararci alla finale». MANCHESTER UNITED – «Il Manchester United ha fatto una grande stagione. Solskjaer ha lavorato bene, la squadra sta giocando bene, Greenwood sta emergendo, Rashford sta facendo una ... Leggi su calcionews24

Garo1995It : RT @CB_Ignoranza: Il 9 e il 10. Al primo manca un gol per eguagliare il fenomeno. Il secondo la sblocca e regala un assist all'amico. L'Int… - pccpla : RT @CB_Ignoranza: Il 9 e il 10. Al primo manca un gol per eguagliare il fenomeno. Il secondo la sblocca e regala un assist all'amico. L'Int… - FI69interista : @InterClub1908 @EuropaLeague @Inter @RomeluLukaku9 @ddambrosio @TUTTOINTER @PeppinInter @LoversInter… - KriDido : RT @CB_Ignoranza: Il 9 e il 10. Al primo manca un gol per eguagliare il fenomeno. Il secondo la sblocca e regala un assist all'amico. L'Int… - justonegrain : RT @CB_Ignoranza: Il 9 e il 10. Al primo manca un gol per eguagliare il fenomeno. Il secondo la sblocca e regala un assist all'amico. L'Int… -