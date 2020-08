Liverpool, la sorprendente ammissione di Klopp: “quando scadrà il contratto con i Reds potrei ritirarmi” (Di lunedì 17 agosto 2020) Negli ultimi due anni ha vinto la Champions League e la Premier, interrompendo un digiuno che per il Liverpool in Inghilterra durava da 30 anni. Jurgen Klopp non ha nessuna intenzione di smettere di vincere, il ciclo è appena cominciato e i Reds non vogliono fermarsi. Foto Getty / Michael ReganAlla scadenza del suo contratto, fissata per il 2024, il tedesco potrebbe poi dire addio al Liverpool, come ammesso nel corso di un’intervista al sito tedesco Sportbuzzer: “con il Liverpool abbiamo appena cominciato a vincere e vogliamo conquistare molti altri titoli. Cosa farò quando scadrà il mio contratto nel 2024? Mi prenderò un anno libero e poi mi chiederò se il calcio mi manca: se non sarà così, ... Leggi su sportfair

