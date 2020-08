Halo Infinite ricreato in Halo 5 con una versione della demo davvero notevole (Di lunedì 17 agosto 2020) Un fan di Halo molto creativo sta ricreando la demo della campagna di Halo Infinite all'interno di Halo 5, e finora sembra davvero buona. L'utente Twitter Ducain23 sta utilizzando gli strumenti di Forge di Halo 5 per ricreare la demo della campagna di Halo Infinite e ha recentemente condiviso un aggiornamento sui suoi progressi.Le immagini sottostanti mostrano una mappa dall'aspetto impressionante, con immagini e oggetti che sembrano molto simili alla demo di Halo Infinite. Finora sembra tutto molto buono e sarà intrigante vedere ... Leggi su eurogamer

verge : Microsoft delays Halo Infinite to 2021 - PlatinumPengwin : @Qwik @CyberpunkGame Forza Motorsport, Halo Infinite. - ESCRlMA : rip halo infinite - pcexpander : Halo Infinite: come interpretare il suo rinvio? #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - infoitscienza : Xbox Series X, dopo il rinvio di Halo Infinite quali ragioni per acquistarla in day one? -