Daydreamer: ecco gli ingredienti per creare il profumo di Sanem che fa impazzire Can (Di lunedì 17 agosto 2020) Daydreamer: vi siete mai chieste di che cosa sappia e come creare il profumo di Sanem che ha stregato Can? Ve lo spiegheremo in questo articolo! Daydreamer: il profumo di Sanem e da quale fiore è ricavato Le fan di “Daydreamer” ricorderanno che la ricetta del profumo di Sanem, le è stata tramandata da sua nonna. Come già scritto in un altro pezzo, si tratta di un’essenza ricavata dal giglio selvatico. La preparazione richiede amore ed impegno, ma non è impossibile. Servono olio di cocco e di mandorle, cera d’api, estratto di vaniglia e olio essenziale al giglio. In alternativa esistono molte le fragranze al giglio: per prepararle si può guardare su Internet o ... Leggi su pianetadonne.blog

SaCe86 : Dopo una settimana di pausa ecco che ci risiamo ???????????? #DayDreamer - angdivit : RT @nigritha_: Buongiorno ecco a voi l'abbraccio di Giuda. #DayDreamer - Iliveofmydreams : RT @nigritha_: Buongiorno ecco a voi l'abbraccio di Giuda. #DayDreamer - Chiara98112366 : RT @nigritha_: Buongiorno ecco a voi l'abbraccio di Giuda. #DayDreamer - LodoTiniJorge1 : RT @nigritha_: Buongiorno ecco a voi l'abbraccio di Giuda. #DayDreamer -