Dal M5S una legge contro Casaleggio (Di lunedì 17 agosto 2020) Annalisa Cuzzocrea su Repubblica oggi racconta l’attacco finale del MoVimento 5 Stelle a Davide Casaleggio attraverso una legge che dovrebbe archiviare il potere “ereditario” che il figlio di Gianroberto si è portato a casa Racconta il senatore Emanuele Dessì, definendo Casaleggio un “principe ereditario senza qualità”, che nel 2014, quando era candidato sindaco a Frascati, aveva chiesto di poter contattare gli iscritti del luogo per informarli delle sue iniziative. «Ti faccio una concessione – gli rispose il giovane Casaleggio – te li faccio raggiungere, ma mando io le e mail». Nessuno, a parte i soci di Rousseau, ha accesso a quegli elenchi. Neanche il capo politico, i probiviri o ... Leggi su nextquotidiano

