Covid, bimba di 5 anni intubata «Grave sindrome a sangue e reni» (Di lunedì 17 agosto 2020) La bimba di 5 anni ricoverata in terapia intensiva pediatrica a Padova &eGrave; risultata positiva al Covid-19. La piccola non avrebbe patologie pregresse. L’Azienda ospedaliera di Padova, ha sottolineato: “Al momento ci sono due dati di fatto: la gravit&aGrave; della paziente e la positivit&aGrave; al coronavirus. Ma non sappiamo se queste due circostanze siano collegate”. … L'articolo Covid, bimba di 5 anni intubata «Grave sindrome a sangue e reni» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

