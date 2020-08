Controlli d’estate, sequestrata ascia tra i vicoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn questo weekend di ferragosto i carabinieri della compagnia di napoli centro hanno continuato i Controlli setacciando le strade del centro storico con l’obiettivo di garantire la sicurezza ai cittadini ed ai turisti che hanno deciso di visitare la città. I militari della compagnia insieme a quelli del reggimento campania – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli – hanno identificato 203 persone, delle quali 68 sono pregiudicati. 30 le contravvenzioni elevate al codice della strada e 3 i ciclomotori sequestrati. Durante le operazioni i carabinieri hanno arrestato – in forza ad un provvedimento emesso dal tribunale di napoli – francesco biancardi, 21enne del quartiere Vicaria. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze ... Leggi su anteprima24

