Controlli Covid, i numeri dei rientri in Campania: il dato per tutte le province (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito, i dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della ordinanza 68 del 12 agosto scorso; – ASL NA1: 2.850 segnalazioni di rientro e 1.654 telefonate di informazioni – ASL NA 2: 1.650 segnalazioni e 510 telefonate di informazioni – ASL NA3: 996 segnalazioni – ASL BN: 449 segnalazioni e 390 telefonate di informazioni – ASL AV: 811 segnalazioni – ASL CE: 1.138 segnalazioni e 734 telefonate di informazioni – ASL SA: 1.702 segnalazioni e 750 telefonate di informazioni Per un totale dal giorno 13 di 9.596 segnalazioni di rientro e 4.113 telefonate di informazioni Dalla giornata di ieri sono stati eseguiti 3.437 tamponi e 141 test sierologici L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate… - fattoquotidiano : Controlli Covid negli aeroporti, primo positivo a Fiumicino. Ecco dove si fa il test all’arrivo e chi si sta attrez… - nzingaretti : Giusta la decisione del Governo di effettuare tamponi a chi rientra da Paesi con molti casi #Covid. Nei giorni scor… - Nebrodinotizie : Previsti i controlli su voli provenienti da #Spagna, #Grecia, #Croazia e #Malta - lillidamicis : Controlli congiunti dei Carabinieri del Comando Provinciale, del Nucleo Ispettorato Lavoro di Taranto e del N.A.S.… -