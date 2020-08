Con meno tamponi contagi in calo (320). Quattro morti, lieve aumento di ricoveri e terapie intensive (Di lunedì 17 agosto 2020) In calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Ma ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri. Costante il numero dei morti: 4. I maggiori incrementi di contagiati si sono verificate in Lazio (51), Veneto (46) e Lombardia (43). I casi totali salgono così a 254.235-.Le vittime a 35.400. Molise e Basilicata sono le uniche regioni senza nuovi positivi. Questi i dati del ministero della Salute.Aumentano i casi di contagio di persone di ritorno dall’estero. È il caso della provincia di Como, dove 9 casi sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. O ancora della Regione Lazio che vede ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Con meno Contagi in calo ma con meno tamponi. Pochi aeroporti fanno il test rapido TG La7 Ciclismo, primi problemi per i big del Tour: Quintana dolorante, Kruijswijk a rischio

sarà presente con i compagni nel ritiro di Tignes, Steven Kruijswijk rimarrà a riposo a causa delle contusioni rimediate a meno di due settimane dal via del Tour è da considerare a rischio per la ...

Scritte fasciste sul muro della Camera di Lavoro di Poggibonsi

“Probabilmente approfittando del buio della notte fra sabato e domenica sono state vergate queste scritte odiose su una delle facciate della Camera del Lavoro di Poggibonsi. Un gesto inqualificabile n ...

