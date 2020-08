Cocaina e droghe pesanti rendono ciechi: cosa dice lo studio su militari americani (Di lunedì 17 agosto 2020) I ricercatori della Southern Illinois University Carbondale hanno esaminato gli effetti dell’uso di droghe di classe A nel personale militare statunitense, in cui la cecità è più comune di quanto non lo sia tra i civili. Nello studio, il team ha confrontato i fattori legati alla dieta, allo stile di vita e all’uso di droghe in 106 soldati in servizio o a riposo e 1.572 civili. I risultati hanno rivelato che i militari avevano una probabilità significativamente maggiore di usare droghe rispetto ai civili ed erano anche più propensi a segnalare cecità parziale o totale. L’assunzione regolare di Cocaina “potrebbe lasciarti cieco”, avverte lo studio Tuttavia, i militari avevano anche ... Leggi su italiasera

italiaserait : Cocaina e droghe pesanti rendono ciechi: cosa dice lo studio su militari americani - giulia_malasoma : RT @tweetnewsit: L'onorevole Caterina Licatini alla Camera dei Deputati si scaglia contro chi paragona la #marijuana alle droghe pesanti co… - s5catra : tutte le storie/canzoni che scrivo sono un misto tra anni di cocaina e cartoni per bambini delle 3 di notte eppure… - rivellandrea : RT @tweetnewsit: L'onorevole Caterina Licatini alla Camera dei Deputati si scaglia contro chi paragona la #marijuana alle droghe pesanti co… - ZitelleArturo : @stammiLontano @cuoredicanna78 @GiuseppePurpari L'astinenza da eroina non ha nulla a che fare con la cocaina, drogh… -