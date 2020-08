Clamoroso Juve, bufera Arthur: il ritiro è a rischio! (Di lunedì 17 agosto 2020) TORINO - Caos Arthur . Ci sarà, il brasiliano, al raduno della Juve , previsto, a meno di cambiamenti, il 24 agosto? Per saperlo, bisognerà attendere che il centrocampista risolva la controversia in ... Leggi su corrieredellosport

Juve, clamoroso Dybala: può restare e liberarsi nel 2022 o andare via. E chiede un super ingaggio…
Clamoroso Juve, bufera Arthur: il ritiro è a rischio!: Furia del Barcellona sul centrocampista: non si è presentato…
La Juve accetta il maxi scambio mostruoso, guardate che ci danno per Dybala: e' clamoroso! LO SCAMBIO
dall'Inghilterra: Messi al Manchester City con Guardiola!
clamoroso dalla Spagna
Clamoroso quest'anno in nessuna partita ho visto la Juve giocare con questa sicurezza e questa tranquillità

TORINO - Caos Arthur. Ci sarà, il brasiliano, al raduno della Juve, previsto (a meno di cambiamenti) il 24 agosto? Per saperlo, bisognerà attendere che il centrocampista risolva la controversia in cor ...

Genoa: Scuffet, Gabriel o Joronen i nomi in ballo per il dopo-Perin

E' stato bello, almeno finché è durato. Si potrebbe riassumere così il ritorno di fiamma tra il Genoa e Mattia Perin. Il portiere, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, arrivato un po' a so ...

