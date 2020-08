Bielorussia: Michel convoca vertice Ue straordinario (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per mercoledì un vertice Ue straordinario sulla crisi in Bielorussia. Lo ha annunciato lo stesso Michel sul suo ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per mercoledì un Vertice Ue straordinario sulla crisi in Bielorussia. Lo ha annunciato lo stesso Michel sul suo ...

Ondata di scioperi, ma nuove elezioni sono «fuori questione»

MINSK - I lavoratori bielorussi sono in sciopero e si stanno riunendo in comitati. Lo ha detto il portale internet Tut.by. Secondo il portale, i dirigenti delle imprese hanno avuto un altro incontro c ...

