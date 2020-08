Aprilia, finalmente dichiarato ‘spento’ l’incendio alla Loas: fiamme durate 7 giorni (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ stato finalmente dichiarato spento l’incendio che ha devastato la Loas di Aprilia, iniziato una settimana fa, nel tardo pomeriggio di domenica 9 agosto. In questi 7 giorni i Vigili del fuoco hanno lavorato duramente, prima per domare le altissime fiamme, poi per spegnere le varie ripartenze dalle macerie del deposito. Al momento una squadra dei Vigili del fuoco è ancora presente sul posto per monitorare la situazione. Intanto, nella giornata di oggi verrà emanata un’ordinanza con le nuove indicazioni della Asl per i cittadini di Aprilia e dei Comune limitrofi. Aprilia, finalmente dichiarato ‘spento’ l’incendio alla Loas: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Aprilia, finalmente dichiarato ‘spento’ l’incendio alla Loas: fiamme durate 7 giorni - AndTheBad : In Aprilia hanno finalmente scoperto come accendere il quarto cilindro. #MotoGP #Brno -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia finalmente Aprilia, finalmente dichiarato ‘spento’ l’incendio alla Loas: fiamme durate 7 giorni Il Corriere della Città Moto: Austria; per Aprilia 'passi nella giusta drezione'

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Aleix Espargarò e Bradley Smith hanno concluso in zona punti una gara che definire caotica sarebbe eufemistico. All'ottavo giro al Red Bull Ring, una incredibile carambola ha p ...

MotoGP | Aprilia a punti in Austria dopo una gara thriller

Aleix e Bradley hanno concluso in zona punti una gara che definire caotica sarebbe eufemistico. All’ottavo giro al Red Bull Ring, una incredibile carambola ha portato alla bandiera rossa e alla relati ...

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Aleix Espargarò e Bradley Smith hanno concluso in zona punti una gara che definire caotica sarebbe eufemistico. All'ottavo giro al Red Bull Ring, una incredibile carambola ha p ...Aleix e Bradley hanno concluso in zona punti una gara che definire caotica sarebbe eufemistico. All’ottavo giro al Red Bull Ring, una incredibile carambola ha portato alla bandiera rossa e alla relati ...