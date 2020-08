Almanacco del 17-08-2020 ore 07:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) Almanacco del giorno lunedì 17 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sta Chiara da Montefalco il nome Chiara deriva dall’aggettivo latino di età Imperiale Klaus vero luminoso chiaro poi steso in senso figurato a illustre è famoso sono nati Oggi Giulio Rapetti in arte Mogol Robert De Niro e Sean Penn e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri Come no oggi in particolare vogliamo fare tantissimi auguri a Nadia Augurissimi cara Nadia buona giornata a te e questo ci permette anche di fare un bellissimo bel viaggio nel tempo ancora oggi 17 agosto del 1960 John Lennon PaulGeorge Harrison si esibiscono per la prima volta firmando il contratto con il nome dei The Beatles manca ancora Ringo Starr la batteria che si unirà solo due anni dopo 17 agosto 1970 viene lanciata la sonda spaziale Sovietica Venera 7 che sarà ... Leggi su romadailynews

- ParrocchiaF : RT @biscobreak1: ALMANACCO DEL 17 AGOSTO 2020

GROSSETO – Lunedì 17 agosto, santa Chiara di Montefalco vergine, il sole sorge alle 6.23 e tramonta alle 20.13. Accadeva oggi: 1126 – Catania: Le spoglie di sant’Agata vengono ricondotte in patria da ...

Almanacco del 17 Agosto

E’ il 230° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 136 giorni. Google acquisisce Android: Google porta nella sua grande famiglia Android, sistema operativo open source per disposit ...

