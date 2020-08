Taranto, bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore annegato: indagano i Carabinieri (Di domenica 16 agosto 2020) È sfuggito al controllo dei suoi genitori, è salito su una scaletta alta poco meno di un metro ed è finito in piscina. È questa la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, sulla morte di un bambino di 20 mesi originario di Massafra, in provincia di Taranto. I fatti, secondo le prime informazioni fornite, risalgono al pomeriggio di Ferragosto: il piccolo era con la famiglia a bordo piscina in una villa privata, nel territorio di Palagiano, quando, sfuggito al controllo dei genitori, è caduto in piscina. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri di Palagiano e della Compagnia di Massafra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

TgrRai : #Taranto, bimbo di 20 mesi cade e annega in piscina all'interno di una villa privata. Il piccolo sarebbe sfuggito a… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Taranto, bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore annegato: indagano i Carabinieri - fattoquotidiano : Taranto, bimbo di 20 mesi cade in piscina e muore annegato: indagano i Carabinieri - periodicodaily : Palagiano (Taranto) - Annega bimbo di 20 mesi in piscina - Periodico Daily - BinaryOptionEU : Bimbo di 20 mesi annega in piscina a Palagiano -