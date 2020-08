Ricardo Rodriguez atteso a Torino per le visite mediche (Di domenica 16 agosto 2020) Le visite entro martedì, avevamo raccontato. E andrà proprio così. Il Torino aspetta Ricardo Rodriguez, operazione da 3 milioni definita con il Milan, contratto quadriennale con scadenza 2024, ingaggio che la prossima stagione sarà non troppo sotto i due milioni. Una scelta convinta, quella del terzino sinistro, che gli permetterà di essere titolare nell’anno che porta agli Europei. E Rodriguez nella Svizzera ha sempre avuto un ruolo di primo piano. Foto: Sito Ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Calciomercato | Ricardo #Rodriguez dal #Milan al #Torino ? - AntoVitiello : Iniziato ora l'incontro a Casa #Milan con il ds del #Torino Vagnati per il passaggio di Ricardo #Rodriguez ai grana… - DiMarzio : #Torino, obiettivo Ricardo #Rodriguez per la fascia sinistra - Cuore_Toro : Ricardo #Rodriguez atteso a Torino per le visite mediche - GoddyJames : RT @86_longo: ? Deal done? Ricardo #Rodriguez lascia il #Milan per 3 milioni più bonus. Il terzino svizzero firmerà ?? presto un contratto d… -