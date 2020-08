Ostia, 43enne strangola e uccide suo padre: “Mi rimproverava” (Di domenica 16 agosto 2020) L’uomo, disoccupato, ha litigato con il padre per via della sua condizione e lo ha strangolato, dopo di che si è costituito ai Carabinieri di Ostia. Ferragosto di sangue a Ostia, sul litorale romano. Un uomo di 43 anni, romano, ha strangolato e ucciso suo padre, un tunisino 69enne, nella notte tra venerdì e sabato … L'articolo Ostia, 43enne strangola e uccide suo padre: “Mi rimproverava” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

