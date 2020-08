Massafra, bimbo di 20 mesi muore dopo essere caduto in una piscina (Di domenica 16 agosto 2020) In pochi attimi a Palagiano si è consumata un’immane tragedia. Un bimbo di soli 20 mesi si è allontanato dai propri genitori ed è caduto in una piscina che si trovava all’interno della villa dove stava alloggiando. Il piccolo sarebbe riuscito a salire su una scaletta e poi sarebbe caduto in acqua. I genitori si sono accorti, purtroppo, troppo tardi dell’incidente. Sul posto sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Leggi su baritalianews

