Maria De Filippi rivela qual è il programma preferito suo e di Costanzo (e non va in onda su Mediaset) (Di domenica 16 agosto 2020) Maria De Filippi, riuscite ad immaginarla mentre è davanti la tv a guardare il suo programma preferito insieme al marito Maurizio Costanzo? In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più, la padrona di casa di programmi di successo come Uomini e Donne ed Amici ha svelato qual è il suo programma preferito. E no,... L'articolo Maria De Filippi rivela qual è il programma preferito suo e di Costanzo (e non va in onda su Mediaset) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

mcbean7 : @JuventusFCYouth @juventusfc uno con le treccine, uno col nuovo tattoo, uno meshato, uno con la bandana macchata al… - infoitcultura : Costantino Vitagliano al veleno contro Maria De Filippi: “Lei si arrabbia se…” - infoitcultura : Maria De Filippi parla del figlio Gabriele e confessa di voler diventare nonna - blogtivvu : Maria De Filippi rivela qual è il programma preferito suo e di Costanzo - periodicodaily : Tutti i programmi di Maria De Filippi a settembre #mariadefilippi #amici #uominiedonne -