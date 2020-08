Malmenato e poi ucciso: investito due volte con l’auto (Di domenica 16 agosto 2020) C’è stata una rissa ed un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in modo atroce. Sono stati arrestati tre giovani per omicidio preterintenzionale e rissa aggravata. È accaduto a Bastia Umbra in provincia di Perugia. Un ragazzo di 24 anni di Spoleto, Filippo Limini, è deceduto dopo essere stato picchiato e poi investito … L'articolo Malmenato e poi ucciso: investito due volte con l’auto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

