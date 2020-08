Inter, Conte: “Rispetto per lo Shakhtar, ma vogliamo la finale” (Di domenica 16 agosto 2020) Vigilia di Inter-Shakhtar, gara valevole per la semifinale di Europa League. In conferenza stampa è Intervenuto il tecnico nerazzurro Antonio Conte che ha presentato la sfida di domani sera contro il club ucraino.LE PAROLE DI Contecaption id="attachment 989489" align="alignnone" width="1024" Antonio Conte (getty images)/captionSull'Inter unica rappresentate italiana: "Non siamo i salvatori della patria, noi pensiamo a migliorare e il cammino fatto fino ad oggi lo abbiamo percorso senza pensare agli altri. Non penso alla bacheca personale, se dovessimo vincere la coppa mi farebbe piacere per la squadra".Sul calciomercato: "Non è il momento di fare certi discorsi, posso solo ringraziare questi ragazzi per ciò che hanno fatto, hanno lavorato ... Leggi su itasportpress

