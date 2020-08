Incidente per Giulio Gallera: 30 punti di sutura per una partita a Paddle (Di domenica 16 agosto 2020) Bruttissimo Incidente per Giulio Gallera: l’assessore al Welfare della Regione Lombardia ha rischiato grosso. Il politico ha infatti rimediato ben 30 punti di sutura alla testa durante una partita a Paddle. Bruttissimo imprevisto in vacanza per Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Come spiegato direttamente dallo stesso via Facebook, il politico si è … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : ?? ULTIM'ORA Sospeso il Gran Premio di Austria #AustrianGP #MotoGP - repubblica : Lombardia, incidente per l'assessore della lotta al Covid: Gallera cade e batte a testa - tuttosport : ?? #AustrianGP: terribile incidente tra #Zarco e #Morbidelli, Valentino #Rossi illeso per miracolo ???? - PisuDavi : #MotoGP | incredibile incidente tra #Zarco e #Morbidelli e per poco non veniva coinvolto anche #Rossi #AustrianGP ???? - moonvchild_ : RT @perchetendenza: #Zarco: Per questo terribile incidente con Morbidelli all'#AustrianGP -