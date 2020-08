Formula 1, GP Spagna 2020. Vettel: “Dialogo via radio strano ma buon 7° posto” (Di domenica 16 agosto 2020) “Il mio dialogo con Adami via radio? Ho chiesto al team cosa avremmo potuto fare. Il messaggio è stato ‘spingi forte’ e poi mi è stato detto di fare il contrario. Quello è stato un momento un po’ strano ma oggi la nostra posizione realisticamente era la decima e con un po’ di fortuna siamo arrivati settimi prendendo buoni punti”. Sebastian Vettel spiega così il momento di tensione con il muretto box durante il Gran Premio di Spagna, gara conclusa al settimo posto. “Le abbiamo provate tutte e in quella fase ho pensato che avremmo potuto correre un rischio perché non avevamo nulla da perdere – ha aggiunto Vettel ai microfoni di Sky Sport F1 -. Oggi essere doppiati ci ha aiutati, la gara è stata ... Leggi su sportface

