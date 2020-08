Coronavirus, al via i test all’aeroporto di Fiumicino (Di domenica 16 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Partono da oggi all’aeroporto di Fiumicino i test sanitari per il Covid organizzati dalla Regione Lazio. “In prima fila per il controllo e la prevenzione”, ha scritto ieri su Facebook il presidente della Regione Nicola Zingaretti, sottolineando come lo scalo rappresenti “il 70% del traffico nazionale”.“40 operatori solo a Fiumicino, 120 operatori sanitari coinvolti nei drive in attivi per i tamponi. Faremo di tutto per difendere le persone, ma occorrono comportamenti responsabili – ha spiegato Zingaretti -. Grazie per la collaborazione alla società ADR e a tutti gli operatori sanitari, ma dico con grande fermezza: non possiamo di nuovo lasciare tutto sulle spalle del solo personale sanitario”. Il governatore ha poi rivolto un appello “alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

eziomauro : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere romano: 'Noi bardati con 30 gradi e voi a dire che non c'è Co… - lucfontana : Coronavirus, i nuovi contagiati sono 574: mai così tanti dal 28 maggio (via @Corriere) - RaiNews : Al via i test all'Aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia - michiamofenice : In Sicilia nuovi contagi da coronavirus quasi triplicati, 677 attualmente positivi. - CatelliRossella : Coronavirus nel mondo, Bruxelles: 'Mantenere le frontiere aperte nonostante i focolai' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, Zingaretti: "Via ai test rapidi a Fiumicino" TGCOM Anna d'Inghilterra: i 70 anni della principessa «migliore di tutti» Almeno tra i figli di Elisabetta II

Non ci sarà un ricevimento ufficiale per i 70 anni di Anna d'Inghilterra per via dell'emergenza Covid. E, c'è da giurarlo, lei deve aver tirato un sospiro di sollievo: Anna detesta le smancerie. Sua a ...

Coronavirus, Ventotene vieta le gite di un giorno sull’isola

Fino al 21 settembre il primo cittadino ha vietato sia ai singoli che ai gruppi “di accedere per ragioni di turismo sull’isola per una sola giornata” Vietate fino al 21 settembre le gite di un giorno ...

Non ci sarà un ricevimento ufficiale per i 70 anni di Anna d'Inghilterra per via dell'emergenza Covid. E, c'è da giurarlo, lei deve aver tirato un sospiro di sollievo: Anna detesta le smancerie. Sua a ...Fino al 21 settembre il primo cittadino ha vietato sia ai singoli che ai gruppi “di accedere per ragioni di turismo sull’isola per una sola giornata” Vietate fino al 21 settembre le gite di un giorno ...