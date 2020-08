Conte: “Se vincessimo l’Europa League sarei più felice per il club che per me. Zhang valore aggiunto” (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di conferenza stampa per mister Antonio Conte che domani affronterà lo Shakthar Donetsk in Europa League. Sul sito ufficiale del club nerazzurro, Conte ammira l’avversario per la ricerca di talenti: “La struttura del club è brava a mantenere sempre un livello molto alto, sono una squadra piena di talenti”. Nonostante questo il tecnico non ha paura: “Ci siamo preparati molto bene è la squadra più forte tra quelle incontrate in questo percorso in Europa League. La affronteremo con rispetto e con la voglia di dimostrare che siamo in semifinale per una ragione e venderemo cara la pelle per arrivare in finale”. Conte ne ha anche per il presidente nerazzurro: “Fa sempre piacere a me e ai calciatori la ... Leggi su alfredopedulla

matteosalvinimi : Lampedusa, proseguono gli sbarchi. Ininterrottamente. E c’è chi arriva salutando gli yacht di passaggio come se ste… - ricpuglisi : Il governo Conte ha messo più risorse in bonus vari che nella riapertura in sicurezza delle scuole. Attenzione dun… - borghi_claudio : Sempre la stessa storia a #Siena. E poi ero io quello che doveva tacere lasciando fare a Tria, Rivera, conte e al M… - MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: Vigilia di semifinale EL, Conte: 'Zhang valore aggiunto. Se vincessimo l'EL felice per l'Inter più che per me' https://t… - Tony_De_Lellis : @marylain @mgmaglie Veramente Conte e Di Maio non se ne importano nulla. Per essi comunque vada sarà un successo. -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Se Le aule senza distanze spaventano la scuola: “C’è rischio contagio" Rep