Bravata di Ferragosto finita in dramma: 26enne si tuffa in piscina ma non c’è acqua, è grave (Di domenica 16 agosto 2020) Una Bravata finita male: a Ferragosto un 26enne ha azzardato un tuffo in una vasca del parco Le Vele di San Gervasio (Brescia). Nella piscina vi erano però solo 50 cm di acqua perché al momento dell’incidente le vasche erano chiuse al pubblico. Sul posto l’eliambulanza decollata da Brescia e il personale medico con i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova per accertamenti. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono considerate serie.L'articolo Bravata di Ferragosto finita in dramma: 26enne si tuffa in piscina ma non c’è ... Leggi su meteoweb.eu

