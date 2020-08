Barcellona: Bartomeu aggrappato alla poltrona, ma per quanto? Koeman avanza (Di domenica 16 agosto 2020) Bartomeu non molla. Neanche una debacle come quella contro il Bayern, neanche una stagione fallimentare come quella che si sta concludendo, hanno portato il numero uno del club a chiedere scusa e togliere il disturbo. Salteranno altre teste, non la sua. Almeno per ora, almeno fino a quando non gli presenteranno il conto. Abidal è una di queste, ma non sarà l’unica. La rifondazione della squadra sarà automatica, pochi gli intoccabili. Il contratto di Messi dovrà prima o poi essere preso in considerazione. Domani un giorno caldissimo per il dopo Setièn: tra i contatti con Xavi e quelli con Pochettino, da ieri pomeriggio la stampa spagnola rilancia la candidatura di Ronald Koeman, ct dell’Olanda dal 2018, ex blaugrana pronto a tornare. Ma sono scenari che possono cambiare da un momento ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Bartomeu Barcellona, come nuovo allenatore in corsa anche Koeman: lunedì convocata Giunta Direttiva Sky Sport Calciomercato Roma, Friedkin si vuole presentare con un doppio colpo

CALCIOMERCATO ROMA POCHETTINO PLANES – In attesa di capire come finirà il terromoto in casa Barcellona, con una vera e propria rivoluzione che potrebbe colpire anche il presidente blaugrana Josep Mari ...

Calciomercato Inter: Messi valuta l’addio ai colori blaugrana. I dettagli

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la grande umiliazione contro il Bayern Monaco, partita persa per 8-2 in un quarto di finale di Champions League. Lionel Messi sta decidendo se provare ...

