15enne violentata in spiaggia, fermati 3 ragazzi: uno è minorenne (Di domenica 16 agosto 2020) Una brutta storia che viene da Lignano Sabbiadoro. Una ragazzina di 15 anni ha denunciato uno stupro nella notte di Ferragosto sulla spiaggia. Le dichiarazioni della giovane hanno trovato conferma, scrive il TgR sull’edizione on line, negli esami medici cui è stata sottoposta nella mattinata di domenica 16 agosto. Tre ragazzi di cui almeno uno sarebbe minorenne sono stati fermati per accertamenti dalla polizia di Udine che sta indagando sulla denuncia di violenza sessuale presentata da una quindicenne veneta. La minorenne, che si trova in vacanza nella località balneare assieme ai genitori, si trovava sull’arenile con alcuni coetanei: nel corso della serata ha detto di essere rimasta da sola con uno di loro che però ad un certo punto si è ... Leggi su caffeinamagazine

Giovane 15enne violentata in spiaggia a Ferragosto da un gruppo di ragazzi

Una giovane di 15 anni ha subito una violenza sessuale in spiaggia a Lignano, in provincia di Udine. La ragazza è stata aggredita da alcuni ragazzi la notte di Ferragosto. La notizia è stata diffusa d ...

Ragazza 15enne denuncia stupro in spiaggia a Lignano

Roma, 16 ago. (askanews) - "Non possiamo chiudere gli occhi questa vera e propria sottocultura della violenza, fatta propria e praticata da maschi imbestialiti o magari tollerata con mezzi sorrisi. L' ...

