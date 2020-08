Real Sociedad, due giocatori positivi dopo gli ultimi test (Di sabato 15 agosto 2020) L’incubo coronavirus non abbandona il calcio spagnolo. La Real Sociedad in serata ha annunciato la positività da covid 19 di due giocatori della prima squadra dopo i test effettuati su giocatori, tecnici e staff del club nelle ultime ore. I giocatori in questione però godono di buona salute e sono già stati isolati dal resto del gruppo. Lunedì verranno ripetuti nuovamente i test su tutto il gruppo squadra. Leggi su sportface

ItaSportPress : Real Sociedad, due positivi al Covid-19 dopo gli ultimi tamponi - - spaziocalcio : #RealSociedad, due positivi al #Coronavirus nei test prima della ripresa - AfacciaA : RT @_Milanisti1899_: #casciavitonthebeach ???Il popolo casciavìt ama talmente tanto il Milan da 'abbandonare' momentaneamente le spiagge ne… - RespectxAcmilan : RT @_Milanisti1899_: #casciavitonthebeach ???Il popolo casciavìt ama talmente tanto il Milan da 'abbandonare' momentaneamente le spiagge ne… - ChryCalle : RT @_Milanisti1899_: #casciavitonthebeach ???Il popolo casciavìt ama talmente tanto il Milan da 'abbandonare' momentaneamente le spiagge ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Coronavirus, due casi positivi nella Real Sociedad: il comunicato del club La Lazio Siamo Noi Intesa Real-Dortmund: il gioiellino Reinier in Germania

TORINO - Reinier, diciottenne calciatore brasiliano acquistato lo scorso gennaio dal Real Madrid, andrà al Borussia Dortmund. Stando alla stampa spagnola brasiliano verrà ceduto in prestito al club te ...

Real Madrid, Reinier va al Dortmund in prestito

ROMA - Reinier, diciottenne calciatore brasiliano acquistato lo scorso gennaio dal Real Madrid, andrà al Borussia Dortmund. Stando alla stampa spagnola brasiliano verrà ceduto in prestito al club tede ...

TORINO - Reinier, diciottenne calciatore brasiliano acquistato lo scorso gennaio dal Real Madrid, andrà al Borussia Dortmund. Stando alla stampa spagnola brasiliano verrà ceduto in prestito al club te ...ROMA - Reinier, diciottenne calciatore brasiliano acquistato lo scorso gennaio dal Real Madrid, andrà al Borussia Dortmund. Stando alla stampa spagnola brasiliano verrà ceduto in prestito al club tede ...