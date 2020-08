Positivo a Covid-19 rivela sono stato in discoteca, in poche ore alle tende del triage si forma una coda di più di cento ragazzi per il tampone (Di sabato 15 agosto 2020) sono circa cento i ragazzi che spontaneamente si sono presentati in coda presso le due tende del triage all’ospedale di Catanzaro per sottoporsi a tampone. Secondo le notizie trapelate i ragazzi si sono recati in ospedale dopo che si era diffusa la notizia, poi risultata vera, che un loro coetaneo che aveva frequentato una discoteca di Soverato era risultato Positivo al Covid-19. Leggi su baritalianews

Ospedale Cotugno di Napoli preso d’assalto da chi è tornato dalle vacanze e vuole effettuare l’esame per scongiurare di dover affrontare una lunga quarantena. È una situazione inaccettabile per il dir ...

In Italia cresce l'indice di contagio, la Sicilia in testa: "Rischio nuove chiusure"

È la Sicilia la regione italiana che registra il più alto indice di trasmissibilità di coronavirus, che si attesta su 1.40. Secondo i dati diffusi ieri dal Ministero della Salute sono nove le regioni ...

