MotoGP, Dovizioso lascerà la Ducati a fine 2020: niente rinnovo di contratto (Di sabato 15 agosto 2020) Simone Battistella, manager di Andrea Dovizioso, ha annunciato ai microfoni di Sky che il pilota di Forlì non rinnoverà il contratto con la Ducati e dirà addio alla Casa di Borgo Panigale al termine del 2020. Di comune accordo si era deciso di aspettare il GP di Austria per analizzare i risultati e sperare che scattasse un feeling con la moto, ma Dovizioso ha preso la sua decisione e l’ha comunicata in mattinata al direttore sportivo Paolo Ciabatti. Si chiude dunque, dopo mesi di incertezze ed ipotesi, una vera e propria telenovela relativa ad un rinnovo di contratto che non arriverà. Al suo posto potrebbe arrivare lo spagnolo Jorge Lorenzo, anche se per ora si tratta solamente di voci. A riportarlo è motorsport.it Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @AndreaDovizioso lascerà la @ducaticorse a fine 2020: 'Non ci sono le condizioni per continuare'… - Eurosport_IT : DOVIZIOSO SALUTA LA DUCATI ?? Il pilota ha comunicato la propria volontà di non rinnovare con la rossa per il 2021… - Motorsport_FR : ?? OFFICIEL ?? Andrea Dovizioso quittera Ducati en fin de saison ! #MotoGP | #AustrianGP - sportface2016 : #MotoGP, #Dovizioso lascerà la #Ducati a fine 2020: niente rinnovo di contratto - formulagio : RT @giroveloce: Ma io dico, NELLA STORIA ha mai funzionato scaricare un pilota a campionato in corso? Saremmo pure il lotta per il titolo,… -