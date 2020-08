Maria De Filippi svela alcuni retroscena su Giulia De Lellis, Emma Marrone e due cantanti di successo scartati ai provini di Amici (Di sabato 15 agosto 2020) La conduttrice ha fatto delle dichiarazioni curiose su ex concorrenti di Amici, Giulia De Lellis e ha parlato degli errori fatti nel talent Maria De Filippi: il rapporto con gli ex concorrenti di Amici e gli errori commessi Maria De Filippi è sempre molto presente con i ragazzi che partecipano ad Amici. Infatti, come ha ammesso lei stessa nella seconda parte della lunga intervista per Gente, i concorrenti non possono vedere nessuno per mesi e come unico punto di riferimento hanno lei. Tra loro, quindi, si crea un rapporto speciale. A domanda con chi è rimasta più legata non ha voluto rispondere, ovviamente, perchè fare alcuni nomi avrebbe ferito gli altri. Ma con chi è rimasta legata ... Leggi su kontrokultura

