In migliaia rendono omaggio al manifestante ucciso (Di sabato 15 agosto 2020) Si è svolto oggi il funerale di Alexander Taraikovsky, l'uomo che ha perso la vita lunedì durante gli scontri a Minsk. Leggi su media.tio.ch

MINSK - Migliaia di persone hanno partecipato a Minsk al funerale del manifestante Alexander Taraikovsky, ucciso negli scontri con la polizia; funerale che si è trasformato in pacifica manifestazione ...

