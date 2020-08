Erdogan, 'siamo nel giusto, non cederemo a sanzioni' (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA-AFP, - ANKARA, 15 AGO - Le pressioni, le minacce e le sanzioni internazionali non faranno desistere la Turchia dal cercare fonti di energia nelle zone contese del Mediterraneo orientale intorno a ... Leggi su corrieredellosport

Miglietti3 : RT @mat_brandi: I greci sono nostri fratelli. Dovremmo essere noi, non i francesi, in prima linea a difende Atene dall'imperialismo neo-ott… - frankspicc : @Massross Comunicazione zero. Comunque gli interessi italiani sono con la Grecia. Non mi pare che il Governo si st… - Tana_rotte : RT @mat_brandi: I greci sono nostri fratelli. Dovremmo essere noi, non i francesi, in prima linea a difende Atene dall'imperialismo neo-ott… - moriggi : RT @mat_brandi: I greci sono nostri fratelli. Dovremmo essere noi, non i francesi, in prima linea a difende Atene dall'imperialismo neo-ott… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Turchia, Erdogan: 'Siamo nel giusto, non cederemo alle sanzioni' #Turchia -